الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

يخطط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لعقد جلسة مع جهاز كرة القدم عقب مباراة الترجي التونسي وذلك من أجل حسم مصير الصفقات الجديدة.





ودخل أحد لاعبي قارة أمريكا الجنوبية حسابات بيتسو موسيماني خلال الساعات الماضية وهناك اقتن اع كبير من جانب المدير الفني الجنوب أفريقي بضم اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.





ويتوقع بيتسو موسيماني أن يكون اللاعب إضافة قوية للأهلي في حالة الحصول على خدماته في ظل قدرته على اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر بالإضافة إلى اللعب في مركز تحت رأس الحربة.





وسيطالب بيتسو موسيماني جهاز كرة القدم في المارد الأحمر التعاقد مع اللاعب في حالة وصوله إلى اتفاق مالي مناسب للتعاقد معه.



