لوف: نسعي للفوز على البرتغال

وضع المنتخب الألماني نصب عينيه هدفا بالتفوق في الهجوم أمام المنتخب البرتغالي عندما يلتقيان غدا السبت في مباراة مهمة للفريقين للتأهل لدور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





وقال يواخيم لوف المدير الفني وجوشوا كيميتش في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الفريق جاهز للعودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، بهدف نظيف في الجولة الأولى.





وقال لوف إنه سيجري تعديلات تكتيكية "لزيادة الفعالية الهجومية" ولكنه لن يكشف ما إذا كان كيميتش سيعود لوسط الملعب أم لا بعدما تم استخدامه في مركز الظهير الأيمن أمام المنتخب الفرنسي وفي مباراة ودية، أو ما إذا كان سيتم الدفع بلاعبين جدد.





وقال لوف :" هناك الكثير من التصميم، الكل يعلم أنه يجب أن نقوم بالأشياء بشكل أفضل. يجب علينا وسنفعل هذا".





وأضاف :"دافعنا بشكل جيد أمام المنتخب ولكننا لم نخلق فرصا كافية. تدربنا على هذا. كلنا متفائلين رغم زيادة الضغوط. الفريق ملتزم للغاية".





ولا يريد لوف أن يودع المنتخب الألماني، الذي دربه لمدة 15 عاما، وتوجها بالفوز ببطولة كأس العالم 2014 بالخروج للمرة الثانية من دور المجموعات بعدما ودع كأس العالم 2018 من ذات الدور.





وهذا السيناريو أيضا يريد أن يتفاداه اللاعبون رغم المجموعة الصعبة التي تتضمن أيضا منتخب المجر، الذي سيكون المنافس الأخير للمنتخب الألماني يوم الأربعاء المقبل.





ولم يكشف لوف عما إذا كان سيقوم بتغيير طريقة اللعب 3 – 5 – 2 من خلال اللعب بأربعة مدافعين في الدفاع وهو ما يعني عودة كيميتش للعب في وسط الملعب.



