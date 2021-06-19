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أول تعليق من ابن نهال عنبر بعد إجرائها عملية جراحية

السبت 19/يونيو/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشر المخرج حسام الحسيني، صورة لوالدته الفنانة نهال عنبر، عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتب حسام الحسين: «حمدلله على السلامة يا روح قلبي».

وكانت نهال عنبر، أعلنت عبر حسابها على انستجرام، إجرائها عملية منظار في المعدة، إذ نشرت صورة لها مع الطبيب المعالج.

وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة مع الدكتور: أحمد مؤنس.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدا.. الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار».

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