أول تعليق من ابن نهال عنبر بعد إجرائها عملية جراحية

نشر المخرج حسام الحسيني، صورة لوالدته الفنانة نهال عنبر، عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد خضوعها لعملية جراحية.



وكتب حسام الحسين: «حمدلله على السلامة يا روح قلبي».



وكانت نهال عنبر، أعلنت عبر حسابها على انستجرام، إجرائها عملية منظار في المعدة، إذ نشرت صورة لها مع الطبيب المعالج.



وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة مع الدكتور: أحمد مؤنس.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدا.. الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار».