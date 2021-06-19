الكشف عن شرط الاتحاد لعودة عمار حمدي للأهلي

قالت ريهام حمدي الناقده الرياضية، إن إدارة نادي الإتحاد السكندري استقرت على بديل عمار حمدي نجم الأهلي والمعار للفريق السكندري.





وأكدت ريهام حمدي عبر برنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2 أن الإتحاد السكندري استقر على بديل عمار حمدي الذي تأكدت عودته إلى صفوف الأهلي وهو وليد مصطفى لاعب فريق الشباب".





وتابعت :" تم التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لمعرفة موقف القلعة الحمراء من استعارة اللاعب".





وأضافت ريهام أن الجونة وسموحة والبنزرتي التونسي كانوا قد تحدثوا مع مسؤولي الأهلي أيضاً للتعاقد مع اللاعب الشاب الملقب بخليفة الحاوي وليد سليمان.