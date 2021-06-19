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بيراميدز يطلب صفقة من الزمالك

السبت 19/يونيو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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جدد نادي بيراميدز محاولاته خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدمات واحد من لاعبي نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأبدت إدارة بيراميدز إعجابها الشديد بما يقدمه مصطفى فتحي نجم القلعة البيضاء المعار إلى فريق نادي سموحة بعد المستوى المميز الذي قاد به الفريق السماوي لحسم أكثر من مباراة في الدوري.

وتفكر إدارة بيراميدز في التفاوض مع إدارة نادي الزمالك لبحث إمكانية الحصول على خدمات مصطفى فتحي خلال الفترة القادمة على الرغم من صعوبة التخلي عن اللاعب.

حيث تتجه النية لدى نادي الزمالك إلى إعادة مصطفى فتحي من الاعارة بعد أن منح كارتيرون المدير الفني الضوء الأخضر لحسن لبيب رئيس النادي من أجل إنهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

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