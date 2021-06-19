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عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة
السبت 19/يونيو/2021 - 02:35 ص
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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا.
وأضاف "ماكنيزي"، في مقابلة خاصة مع قناة (النيل للأخبار) الفضائية لبرنامج (حوار خاص) مع الإعلامية أمل رشدي، وبث اليوم الجمعة، أن مصر تمارس قدرا من ضبط النفس في أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وتعهد "ماكينزي"، باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
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