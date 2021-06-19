موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه اليوم السبت منتخب البرتغال نظيره منتخب ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





يذكر أن منتخب البرتغال حقق الفوز فى المباراة الأولي امام نظيره منتخب المجر بينما سقط منتخب ألمانيا امام نظيره فرنسا.



