Advertisements

موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

السبت 19/يونيو/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم السبت منتخب البرتغال نظيره منتخب ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يذكر أن منتخب البرتغال حقق الفوز فى المباراة الأولي امام نظيره منتخب المجر بينما سقط منتخب ألمانيا امام نظيره فرنسا.

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ أقل من ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

علي معلول مفاجأة الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيراميدز يطلب صفقة من الزمالك

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

12:55 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

01:10 ص

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة