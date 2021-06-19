مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير" تعلن عن القائمة المختصرة لعام 2021





أعلنت لجنة التحكيم الدولية لمسابقة "أندريه ستنين للتصوير"، التي يشارك فيها المصورون الشباب، أسماء الفائزين لعام 2021. ودرست لجنة التحكيم حوالي 4.5 ألف عمل تصويري من 70 دولة لاختيار الفائزين.





ونشرت اللجنة القائمة المختصرة بأسماء الفائزين من 17 دولة، بما في ذلك روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا واليونان ومصر والهند وتركيا وغيرها. لأول مرة، تم اختيار المصورين الشباب من إندونيسيا والمكسيك وكندا في القائمة المختصرة.





وتعكس موضوعات أعمال الفائزين في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2021، الأحداث التي أثارت جدلا حول العالم في عام 2020، بما في ذلك الاحتجاجات في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد، والكارثة البيئية لتفشي الجراد في إفريقيا وآسيا، وجائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بالفعل بحياة الملايين حول العالم.





وأكدت المسؤولة في المسابقة، أوكسانا أولينيك، أن "العام الماضي، الذي تم رصد أحداثه في صور الفائزين لدينا، لم يكن سهلا. وهذا ما يحدد التوتر والدراما للعديد من الصور، التي اختارتها لجنة التحكيم".



