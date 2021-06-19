تشكيل البرتغال المتوقع ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه اليوم السبت منتخب البرتغال نظيره منتخب ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة البرتغال كالتالي:





حراسة المرمى: بارتيسيو.





خط الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، فونتي، سيدريك.





خط الوسط: برونو فرنانديز، أوليفرا، دانيلو.





خط الهجوم: جوتا، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.



