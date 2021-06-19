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تعرف على معلق مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

السبت 19/يونيو/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة الذهاب، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يتولى محمد بركات مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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