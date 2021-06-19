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تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 19/يونيو/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة الذهاب، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي bein sports 1 premium و bein sports 4، بتعليق محمد بركات.

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