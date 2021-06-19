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تشكيل ألمانيا المتوقع ضد البرتغال في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

السبت 19/يونيو/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت منتخب البرتغال نظيره منتخب ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية كالتالي:
حراسة المرمي: نوير.
خط الدفاع: هوميلز، سولي، جينتر.
خط الوسط: كلوسترمان، كيميتش، نيرز، جوسينس.
خط الهجوم: مولر، ساني، جنابري.

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