مدرب المجر يتحدث عن مواجهة فرنسا في اليورو

أعرب ماركوس روسي، المدير الفني للمنتخب المجري، عن أمله أن يقرر الفرنسي ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، منح بعض لاعبيه الكبار راحة خلال المباراة التي ستجمعهما غدا السبت في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





وتغلب المنتخب الفرنسي، بطل العالم، على نظيره الألماني 1 / صفر في افتتاحية مبارياتهما في المجموعة السادسة، التي تضم أيضا المنتخب البرتغالي. ويعتقد روسي أن ديشان قد يميل إلى إجراء تغييرات استعدادا لمواجهة المنتخب المجري. ورفض مدرب المنتخب الفرنسي انكار مثل هذه التكهنات.





وقال روسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :" ربما يتوقعون أهم سيضطرون لخوض سبع مباريات في هذه البطولة وتجانب مباراة أو اثنتين".





وكانت بداية المنتخب المجري قوية أمام المنتخب البرتغالي حيث تواجدت الجماهير الشغوفة في أول مباراة للمنتخب المجري، ولكن في النهاية فاز المنتخب البرتغالي 3 / صفر. وبكل تأكيد لن يقوم روسي بإجراء أي تعديل بسبب الإرهاق.





وقال :" لعبنا مباراة واحدة. لا أريد أن أسمع من أي شخص أنه متعب بالفعل. لا توجد أعذار".





وأشاد ديشان بالانضباط التكتيكي لفريق روسي قبل المباراة التي تجمعهما.





وقال روسي :"سعيد للغاية بشأن هذا. لأكون صريحا، أنا متفاجئ من أنه يعرفني.



