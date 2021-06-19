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الزمالك يبحث عن بديل ساسي

السبت 19/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواصل جهاز الكرة فى صفوف نادي الزمالك البحث عن التعاقد مع بديل للمحترف التونسي فرجاني ساسي، وذلك لتدعيم منطقة خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن قيام إدارة القلعة البيضاء بإغراء محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب بالحصول على 5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

وتسعى إدارة نادي الزمالك لبحث إمكانية ضم محمد مجلي، خاصة فى ظل اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بامكانيات اللاعب.

وكانت إدارة المقاولون العرب قد أعلنت فى الفترة الماضية عن تمسكها باستمرار محمد مجلي ورفض فكرة بيعه.

ولكن هناك اتجاه من جانب إدارة الزمالك، بفتح باب المفاوضات لضم اللاعب فى نهاية الموسم، بناءً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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