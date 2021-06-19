جماهير توتنهام ترفض جاتوزو

انقلب جمهور نادي توتنهام الإنجليزي، على المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، وأصبح الأخير خارج حسابات السبيرز في الموسم المقبل.





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن توتنهام سحب عرضه لجاتوزو، وحول اهتمامه إلى مدرب آخر، بعد حملة شرسة من جمهور الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض التعاقد مع المدرب الإيطالي.





ودشنت جماهير توتنهام وسم "NoToGattuso" للتعبير عن رفضها للتعاقد مع جاتوزو، كما تحدثت إحدى روابط الجماهير مع الرئيس دانييل ليفي لإيقاف مفاوضات النادي مع المدرب الإيطالي.





ونشرت جماهير توتنهام صورة الشجار السابق بين جاتوزو وجو جوردان المدرب المساعد السابق للسبيرز، خلال مباراة ميلان والفريق اللندني في دوري أبطال أوروبا عام 2011.



