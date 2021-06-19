كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم المصري

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مسئولي القلعة البيضاء بتدعيم الجبهة اليمنى للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وطلب كارتيرون من مسئولي الزمالك التعاقد مع كريم العراقي نجم المصري البورسعيدي والمنتخب الأوليمبي.





وشدد كارتيرون على أن كريم العراقي سيكون إضافة قوية للزمالك في حالة الحصول على خدماته في الصيف الحالي.





واقترب التونسي حمزة المثلوثي بشكل كبير من الرحيل عن صفوف الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.



