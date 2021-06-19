Advertisements

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم المصري

السبت 19/يونيو/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مسئولي القلعة البيضاء بتدعيم الجبهة اليمنى للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب كارتيرون من مسئولي الزمالك التعاقد مع كريم العراقي نجم المصري البورسعيدي والمنتخب الأوليمبي.

وشدد كارتيرون على أن كريم العراقي سيكون إضافة قوية للزمالك في حالة الحصول على خدماته في الصيف الحالي.

واقترب التونسي حمزة المثلوثي بشكل كبير من الرحيل عن صفوف الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يطلب صفقة من الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

01:56 ص

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

12:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة