الكشف عن الوجهات المحتملة لراموس

كشف تقارير صحفية عن الفريق الجديد المحتمل للمدافع الإسباني سيرجيو راموس في الموسم المقبل.





وأعلن ريال مدريد، مساء يوم الأربعاء الماضي، رحيل راموس بشكل رسمي عقب انتهاء عقده، بينما أقام اللاعب الإسباني مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، لتوديع النادي الملكي.





وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن هناك وجهتين محتملتين لراموس في إنجلترا، وهما مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.





وأشارت إلى أن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، يسعى بشدة لضم راموس، من أجل تعويض رحيل إريك جارسيا، بالإضافة إلى اقتراب إيميريك لابورت من المغادرة.





وأوضحت أن مانشستر يونايتد أجرى محاولة فاشلة لضم راموس في 2015، ولا يزال مسؤولو الشياطين الحمر يحلمون بالتعاقد مع المدافع الإسباني.





وذكرت أن باريس سان جيرمان يعد أيضًا وجهة محتملة، حيث يسعى الرئيس ناصر الخليفي لتكوين فريق مليء بالنجوم في الموسم المقبل.





وقالت الصحيفة الألمانية إن نادي إشبيلية يأتي كخيار رابع في مستقبل راموس.





وكان راموس صرح في المؤتمر الصحفي، اليوم، أنه لا يفكر الآن في العودة إلى إشبيلية مره أخرى.



