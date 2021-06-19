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الزمالك يفاضل بين ثنائي لخلافة المثلوثي

السبت 19/يونيو/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر مسئولو نادي الزمالك على اسم الظهير الأيمن الجديد للفريق الأول لكرة القدم والذي سينضم في الموسم المقبل بعد عرض التونسي حمزة المثلوثي للبيع.

ويرغب مسئولو الزمالك في رحيل المثلوثي خلال الموسم المقبل لعدم القناعة بمستواه بشكل كامل، على أن يتم التعاقد مع ظهير أيمن جديد.

وجاءت المفاضلة بين الثنائي رجب بكار، لاعب فريق بيراميدز المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، إلى جانب كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي.

وبشكل كبير تم الاستقرار في النهاية على اسم كريم العراقي لعدة أسباب وعلى رأسها صغر سنه، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأوليمبي وتقديمه مستويات مميزة في الموسم الجاري.

ويذكر أن إدارة المصري البورسعيدي وافقت على رحيل اللاعب مع نهاية الموسم الحالي، في حالة وصول مناسب.

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