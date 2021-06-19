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برشلونة يرصد مدافع منتخب ألمانيا
السبت 19/يونيو/2021 - 05:40 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول المدافع الألماني في دائرة اهتمامات برشلونة، الذي يسعى لتعزيز الخط الخلفي قبل انطلاق موسم المقبل.
ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فإن نادي برشلونة يسعي لدخول في المفاوضات بالفعل مع ماتياس جينتر، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ، خلال الأيام القليلة الماضية".
وأضافت:"تم فتح خطوط الاتصال بين مسؤولي الفريق الكاتالوني والدولي الألماني، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا، والتي انتهت بفوز الأخير (1-0) في الجولة الافتتاحية لدور مجموعات اليورو".
وتابعت:"وبرتبط جينتر بعقد مع جلادباخ حتى صيف 2022، مما قد يدفع النادي الألماني لقبول التفاوض على بيعه، بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية الموسم القادم".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية بارتباط صاحب الـ 27 عامًا في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى باير ليفركوزن، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.
والجدير بالذكر أن لاعب بوروسيا دورتموند السابق، من الركائز الأساسية في تشكيلة المانشافت، إذ يعول عليه مدربه يواكيم لوف في الخط الخلفي، رفقة الثنائي أنطونيو روديجر وماتس هوميلز.
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