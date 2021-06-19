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برشلونة يرصد مدافع منتخب ألمانيا

السبت 19/يونيو/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول المدافع الألماني في دائرة اهتمامات برشلونة، الذي يسعى لتعزيز الخط الخلفي قبل انطلاق موسم المقبل.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فإن نادي برشلونة يسعي لدخول في المفاوضات بالفعل مع ماتياس جينتر، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ، خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضافت:"تم فتح خطوط الاتصال بين مسؤولي الفريق الكاتالوني والدولي الألماني، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا، والتي انتهت بفوز الأخير (1-0) في الجولة الافتتاحية لدور مجموعات اليورو".

وتابعت:"وبرتبط جينتر بعقد مع جلادباخ حتى صيف 2022، مما قد يدفع النادي الألماني لقبول التفاوض على بيعه، بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية الموسم القادم".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية بارتباط صاحب الـ 27 عامًا في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى باير ليفركوزن، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن لاعب بوروسيا دورتموند السابق، من الركائز الأساسية في تشكيلة المانشافت، إذ يعول عليه مدربه يواكيم لوف في الخط الخلفي، رفقة الثنائي أنطونيو روديجر وماتس هوميلز.

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