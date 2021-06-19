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قبل مواجهة الترجي.. موسيماني يحذر بدر بانون

السبت 19/يونيو/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعطي الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، للمحترف المغربى بدر بانون مدافع الفريق تعليمات خاصة بمراقبة خالد عبد الباسط، مهاجم فريق الترجى التونسى.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن تخوف الجهاز الفنى للنادى الأهلى، من الإمكانيات الفنية الجيدة التى يمتلكها محترف الترجى.

وحذر الجنوب إفريقي من خطورة اللاعب فى الكرات العالية فى ظل تميزه من الناحية البدنية، وكلف بدر بانون بضرورة مراقبته بشكل جيد.

ويستعد النادى الأهلي فى الوقت الحالى لخوض موقعة الذهاب أمام الترجى التونسى والتى ستقام يوم السبت، فى حين سيقام لقاء الإياب يوم 26 يونيو الجارى.

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