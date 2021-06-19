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قبل مواجهة الترجي.. موسيماني يحذر بدر بانون
السبت 19/يونيو/2021 - 06:00 ص
غدير أحمد
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أعطي الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، للمحترف المغربى بدر بانون مدافع الفريق تعليمات خاصة بمراقبة خالد عبد الباسط، مهاجم فريق الترجى التونسى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن تخوف الجهاز الفنى للنادى الأهلى، من الإمكانيات الفنية الجيدة التى يمتلكها محترف الترجى.
وحذر الجنوب إفريقي من خطورة اللاعب فى الكرات العالية فى ظل تميزه من الناحية البدنية، وكلف بدر بانون بضرورة مراقبته بشكل جيد.
ويستعد النادى الأهلي فى الوقت الحالى لخوض موقعة الذهاب أمام الترجى التونسى والتى ستقام يوم السبت، فى حين سيقام لقاء الإياب يوم 26 يونيو الجارى.
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