راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

أفادت تقارير صحفية أسبانية، عن آخر تطورات بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد.





وينتهي عقد راموس مع الفريق الملكي في الشهر الحالي، وأعلن اللاعب الإسباني، رحيله رسميًا عن النادي الملكي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.





وبحسب المعلومات الواردة ببرنامج "الشيرنجيتو"، فإن سيرجيو راموس لديه أكثر من عرض الآن، للانتقال إلى نادٍ جديد مجانًا في الموسم المقبل".





وأضاف:"وسبق وطلب راموس من أحد الأندية الراغبة في ضمه، الحصول على مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو".





وقد طلب راموس، أن يبلغ راتبه السنوي في الفريق الجديد، 15 مليون يورو.





وأختتم البرنامج الشيرنجيتو، أن مانشستر سيتي ليس ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع سيرجيو راموس الآن.



