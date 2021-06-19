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كارتيرون يؤجل حسم مصير المهاجم المنبوذ

السبت 19/يونيو/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تأجيل حسم ملف عمر السعيد، مهاجم الفارس الأبيض المعار إلى صفوف الجونة إلى نهاية الموسم الحالى.

تأجيل حسم مصير عمر السعيد في الزمالك
كشف مصدر داخل الزمالك تطور جديد بشأن مستقبل عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض المعار إلى الجونة إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء عدم الاستعجال فى تحديد مصير عمر السعيد والانتظار لحين انتهاء الموسم من أجل تقييم مستواه الفني والبدني.

من جانبه طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء ضرورة التحرك لبحث إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة مصر المقاصة بدور ربع نهائي كأس مصر مساء الثلاثاء المقبل.

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