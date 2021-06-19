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حكيمي يوافق شفهيًا على تمثيل عملاق الدوري الإنجليزي

السبت 19/يونيو/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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وافق المغربي أشرف حكيمي، ظهير الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي على الانتقال إلى أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

حكيمي يوافق على تمثيل تشيلسي الإنجليزي
ويبحث مسؤولو إنتر ميلان الإيطالي عرض خدمات الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي للبيع في الميركاتو الصيفي، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها بطل الدوري الإيطالي.

من جانبه ذكرت تقارير إيطالية أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على مبلغ 80 مليون من صفقة حكيمي، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن تشيلسي الإنجليزي، عرض 60 مليونًا، بالإضافة إلى بطاقة الظهير الإسباني ماركوس ألونسوؤ من أجل التعاقد مع أشرف حكيمي في الموسم الجديد.

وأكملت التقارير موضحة أن الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي وافق شفهيًا على الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأتمت التقارير موضحة أن باريس سان جيرمان الفرنسي المنافس الأبرز لتشيلسي الإنجليزي في صفقة أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي الجاري قبل إنطلاق الموسم الجديد.

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