الأهلي يناقش عروض رحيل "أجاي"

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح علي دراسة العروض الاحترافية التي وصلت النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وهناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الاهلي للاستغناء عن اللاعب، لإتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب اجنبي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد إصابة اللاعب وتراجع مستواه.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، أن لجنة التخطيط بالفريق الأحمر، ستعقد جلسة مع أجايي عقب انتهاء مباراة الترجي الرياضي التونسي،لمناقشة العروض الخارجية التي يملكها، وذلك بعدما تلقى اللاعب عروضًا من قطر والسعودية وتركيا للحصول على خدماته.





وأكد المصدر أن المادر الأحمر لا يمانع خروج أجايي بنهاية الموسم في ظل موافقة بيتسو موسيماني على ذلك، ولهذا ستتم مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري على ستاد رادس الدولي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



