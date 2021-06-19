حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن حقيقة انتقال ليوناردو سبينازولا، الظهير الأيسر لنادي روما، إلى ريال مدريد.





وأشارات عدة تقارير صحفية إسبانية، مساء أمس الخميس، أن وكيل اللاعب التقى بمسؤولي ريال مدريد، تمهيداً لانتقال اللاعب لصفوف الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بقيمة عقد قد تبلغ 20 مليون يورو.





كما نوهت تلك التقارير أن الميرنجي يخطط لعرض مبادلة على روما، تتضمن بورخا مايورال نظير سبينازولا صاحب الـ28 عامًا.





ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مصادر داخل ذئاب العاصمة، نفت وجود أي عرض من ريال مدريد لضم ليوناردو سبينازولا.





وأشارت إلى أن روما مستعد لمناقشة أي عرض يخص سبينازولا، لكنهم يرفضون فكرة مبادلة اللاعب مع بورخا مايورال الذي يلعب مع الذئاب على سبيل الإعارة.





يذكر أن إيطاليا تفوقت على تركيا وسويسرا بنفس النتيجة (3-0) في أول جولتين في بطولة يورو 2020 بمشاركة ليوناردو سبينازولا.



