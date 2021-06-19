سيراميكا كليوباترا يتحرك لضم صفقة من المصري

عرضت إدارة سيراميكا كليوباترا، على عمر كمال عبد الواحد نجم المصري البورسعيدي، الانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بقيمة عقد تصل إلى 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر المقربة من اللاعب، أن عمر اعترف بوجود رغبة قوية من جانب نادي بيراميدز في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





وأكد صاحب ال27 عاما بالانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، حال عدم تواجده في بيراميدز الموسم المقبل.





شارك عمر كمال عبد الواحد مع المصري في 28 مباراة هذا الموسم، استطاع خلالها تسجيل 11 هدف وصنع اثنين.





يذكر أن عمر كمال عبد الواحد ينتهي عقده مع المصري البورسعيدي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد اللاعب عقده مع الفريق لأسباب مالية.





جدير بالذكر أن المصري يحتل وصافة الدوري برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي يتبقى له 7 مباريات مؤجلة.



