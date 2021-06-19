تشكيل إسبانيا المتوقع ضد بولندا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يخوض منتخب اسبانيا مباراته الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) مساء اليوم السبت، ضد نظيره منتخب بولندا على ملعب "لا كارتوخا" ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة القارية.





وتنطلق مباراة إسبانيا مع بولندا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "لا كارتواخا" في بولندا، بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا.





وجاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالي:





حراسة المرمى: أوناي سيمون





خط الدفاع: ماركوس يورنتي – إيمريك لابورتي – باو توريس – جوردي ألبا





خط الوسط: رودري – كوكي – بيدري جونزاليس





خط الهجوم: ألفارو موراتا – فيران توريس – داني أولمو





وتعادل منتخب اسبانيا في مباراته الأولى مع السويد بدون أهداف، بينما خسر منتخب بولندا أمام 2-1.





ويحتل منتخب اسبانيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة متساويا مع نظيره السويدي، بينما يحتل منتخب سلوفاكيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب بولندا الترتيب بدون نقاط.



