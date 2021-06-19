كريمة منصور تكشف تفاصيل تجربتها الأولى في عالم التمثيل من خلال "لعبة نيوتن"

قالت الفنانة كريمة منصور، إن مشاركتها في "لعبة نيوتن" بمثابة تطور طبيعي لكل الخطوات التي قامت بها وقدمتها.





وأضافت في تصريحات صحفية: "فكرة التمثيل كانت تداعبني من فترة وحصلت على ورش فيها خاصة، ولكن خطوة العمل في السينما والتلفزيون لها رهبة ومذاق خاص ومختلف".





وأشارت إلى أنه منذ طفولتها تقف على المسرح وتغني وترقص، ولها العديد من العروض التي تحمل اسمها كمخرجة".





يذكر أن كريمة منصور راقصة معاصرة، ومصممة ومعلمة رقص ملهمة، ذلك هو عملها وشغفها الأصلي قبل أن تدخل مجال الدراما لأول مرة، وتتصدر من خلال دورها في مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث قدمت شخصية "ناريمان" والدة الشيخ مؤنس.





