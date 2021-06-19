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اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني

السبت 19/يونيو/2021 - 05:49 ص
بوابة الفجر
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تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل حسن حسنى، حيث إنه من مواليد عام 1931 بحى القلعة فى القاهرة،.

والراحل كان من أكثر الممثلين نشاطاً وحضوراً حيث قدم أكثر من 488 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق، ويأتي في المرتبة الثالثة خلف محمود المليجي و صبري عبد المنعم في الممثلين الأكثر حضوراً في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي

وكان عقد التسعينيات من القرن العشرين نقطة انطلاق حسني إلى النجومية في عالم السينما والانتشار المكثف ليتحول إلى عامل مشترك بين العديد من الأفلام. فعمل مجددًا مع المخرج عاطف الطيب في فيلم دماء على الأسفلت (1992) تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة نور الشريف

حسن حسني اتجه للأدوار الكوميدية مع بداية الألفية الثالثة ولا سيما مع الوجوه الشابة حتى أن بات تميمة الحظ للنجوم الشباب. مثلما حصل عام 2002 مع محمد سعد في فيلمه اللمبي الذي حقق وقتها إيرادات تعد الأعلى حينذاك في تاريخ السينما المصرية. .

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