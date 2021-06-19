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محافظ الشرقية: الانتهاء من 700 مشروع بتكلفة 24 مليار جنيه في 7 سنوات

السبت 19/يونيو/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك إصرار كبير من القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وإنهاء تطوير البينة التحتية بجميع قرى ومراكز المحافظة من أجل بناء الإنسان، لافتا أن الأهالي كانوا يعانون من سوء الطرق والعديد من الخدمات التي كانت تحتاج إلى تطوير وعمل شاق ليلا ونهارا من أجل الإسراع في انتهاء الخطة المحددة للارتقاء بجودة هذه الخدمات لنيل رضى المواطن.

وأضاف غراب خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنهم انتهوا من 700 مشروع بتكلفة 24 مليار جنيه في 7 سنوات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021، في جميع القطاعات المختلفة.

وتابع محافظ الشرقية، أن هناك عدة مشروعات جار العمل على الانتهاء منها في أقرب وقت وتقدر تكلفتها بـ16.5 مليار جنيه، مضيفا أنه رصف وتطوير عدد من الطرق بمراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 532 كيلو متر وبتكلفة 3 مليارات و930 ألف جنيه.

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