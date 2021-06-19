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محافظ الشرقية: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية بالمحافظة

السبت 19/يونيو/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن تكلفة البنية تطوير البنية التحتية بجميع قرى ومراكز المحافظة بمختلف القطاعات تقدر قيمتها بـ50 مليار جنيه، لافتا إلى أن المحافظة تشهد طفرة ومشروعات غير مسبوقة.

وأضاف غراب خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري.

وتابع محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 كباري بتكلفة 527 مليون جنيه لخلق السيولة المرورية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت برصف وتطوير عدد من الطرق بإجمالي أطوال 168 كم وبتكلفة 3 مليارات و209 مليون جنيه.

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