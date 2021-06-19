محافظ الشرقية: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية بالمحافظة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن تكلفة البنية تطوير البنية التحتية بجميع قرى ومراكز المحافظة بمختلف القطاعات تقدر قيمتها بـ50 مليار جنيه، لافتا إلى أن المحافظة تشهد طفرة ومشروعات غير مسبوقة.





وأضاف غراب خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري.



