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رئيس البنك الزراعي: نسعى لتعزيز قدرات المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية
السبت 19/يونيو/2021 - 06:35 ص
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قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك يعمل على تعزيز قدرات المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية من خلال برامج تمويلية لكافة الأنشطة الزراعية.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك الزراعي المصري سيبقى دائما هو بيت الفلاح لتحقيق رؤية الدولة للشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع "فارق"، أن البنك يوجه كافة جهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال برنامج "باب رزق" للتمويل متناهي الصغر في الدقهلية، والذي يدعم مسيرة المرأة الريفية لتمكينها اقتصاديا، كما يستهدف تمويل الأنشطة متناهية الصغر في القرى الأكثر احتياجا للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
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