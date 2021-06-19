رئيس البنك الزراعي: نسعى لتعزيز قدرات المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك يعمل على تعزيز قدرات المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية من خلال برامج تمويلية لكافة الأنشطة الزراعية.





وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك الزراعي المصري سيبقى دائما هو بيت الفلاح لتحقيق رؤية الدولة للشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.



