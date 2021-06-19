محمد موسى: البنك الزراعي يحمل على عاتقه تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الإعلامي محمد موسى، إن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، يشرف على مبادرة "باب رزق" بنفسه، من زيارة المحافظات التي تتم بها المبادرة، مثل زيارته للفيوم الأسبوع الماضي، وكذلك مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن البنك الزراعي المصري يبذل الكثير من المجهودات للنهوض بالمزارعين و"بيعمل شغل عالي"، حيث يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع قرى الريف المصري، بهدف دعم مسيرة تنمية المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا.



