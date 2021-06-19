Advertisements

محمد موسى: البنك الزراعي يحمل على عاتقه تحقيق أهداف التنمية المستدامة

السبت 19/يونيو/2021 - 06:36 ص
محمد موسى
محمد موسى
Advertisements
قال الإعلامي محمد موسى، إن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، يشرف على مبادرة "باب رزق" بنفسه، من زيارة المحافظات التي تتم بها المبادرة، مثل زيارته للفيوم الأسبوع الماضي، وكذلك مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن البنك الزراعي المصري يبذل الكثير من المجهودات للنهوض بالمزارعين و"بيعمل شغل عالي"، حيث يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع قرى الريف المصري، بهدف دعم مسيرة تنمية المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا.

وتابع أن مبادرة البنك الزراعي "باب رزق"، تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا، للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر التنمية

أخبار تهمك

برشلونة يرصد مدافع منتخب ألمانيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 13 ساعة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انطلاق مبادرة "بنت مصر" لتمكين المرأة أقتصاديا بالمنوفية (صور)

محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعي يوقعان برتوكول تعاون لدعم المشروعات الزراعية والحيوانية

"المشروعات الصغيرة" يوافق علي تمويل أنشطة القطاع الريفي

محافظ الفيوم: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تقتصرعلى تحسين الخدمات والبنية التحتية وإنما هدفها بناء الإنسان وتمكينه

محافظ الفيوم يشهد اللقاء التعريفي لبرنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا "باب رزق"

البنك الزراعي: مستعدون لتقديم الدعم الكامل لصغار الفلاحين بالقرى والنجوع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة