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"بيت الأشباح".. محمد موسى ينفعل على محافظ المنيا بسبب مستشفى ملوي
السبت 19/يونيو/2021 - 06:37 ص
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انفعل الإعلامي محمد موسى، أثناء عرضه استغاثة أهالي مدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا، من الإهمال الشديد الذي لحق بالمستشفى العام الذي يخدم الآلاف من المواطنين الفقراء الذين لا يقدرون على الذهاب للمستشفيات الخاصة.
وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن المستشفى تفتقد للكثير من الخدمات الطبية بالإضافة إلى عدم وجود أي أدوية مما يدفعهم لشرائها من الخارج بأثمان باهظة لا يقدرون عليها.
وناشد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان النظر في مشكلة الأهالي وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى الإهمال الذي لحق بهذا الصرح الطبي الذي يحافظ على أرواح الآلاف من الأهالي.
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