Advertisements

محمد موسى عن تقديم "الإعلاميين" خدمة طبية لأعضائها: حققوا معادلة صعبة

السبت 19/يونيو/2021 - 06:38 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أشاد الإعلامي محمد موسى بتعاقد نقابة الإعلاميين مع شركتين كبيرتين فى مجال تقديم الخدمات الطبية بكافة التخصصات وبمظلة تأمينية شاملة لكل أفراد أسرة الإعلامي وبسعر رمزي سنوي.

وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، البعض يظن أن الإعلاميين يتقاضوا مرتبات مهولة.. ولكن ده مش حقيقي وأغلبنا مرتباته يا دوب يعيش منها مستور ولما حد فينا كان بيتعب بيروح يتعالج على حسابه وطبعا مش هيقدر يحصل علي خدمة طبية كويسة ولكن نقابة الإعلاميين بقيادة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين حققوا معادلة صعبة وهتفضل موجودة في تاريخهم طول عمرهم.

ولفت إلى أن النقابة طالبت أعضائها أن يتوجهوا إلى مقر النقابة للحصول على استمارة الاشتراك الطبي لملأ البيانات واستخراج البطاقة الخاصة بهذا النظام العلاجى الجديد فى غضون أسبوع على أن يكون الحجز والكشف والعلاج عن طريق تطبيقيين على الهاتف المحمول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإعلاميين

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

برشلونة يرصد مدافع منتخب ألمانيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نقابة الإعلاميين تهدد انتصار بمنعها من الظهور عبر "القاهرة والناس"

الكنيسي: 3 آلاف تقدموا للانضمام لنقابة الإعلاميين.. 800 تنطبق عليهم الشروط

عاجل.. "الإعلاميين" تحدد موعد انعقاد أول جمعية عمومية

أبرز أخبار التوك شو السبت 7-9-2019

حمو بيكا يتصدر جوجل وتويتر بعد اشتعال أزمته مع نقابة الموسيقيين (فيديو)

نقابة الموسيقيين تعتبر حبس حمو بيكا انتصار.. تفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة