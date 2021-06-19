محمد موسى عن تقديم "الإعلاميين" خدمة طبية لأعضائها: حققوا معادلة صعبة

أشاد الإعلامي محمد موسى بتعاقد نقابة الإعلاميين مع شركتين كبيرتين فى مجال تقديم الخدمات الطبية بكافة التخصصات وبمظلة تأمينية شاملة لكل أفراد أسرة الإعلامي وبسعر رمزي سنوي.





وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، البعض يظن أن الإعلاميين يتقاضوا مرتبات مهولة.. ولكن ده مش حقيقي وأغلبنا مرتباته يا دوب يعيش منها مستور ولما حد فينا كان بيتعب بيروح يتعالج على حسابه وطبعا مش هيقدر يحصل علي خدمة طبية كويسة ولكن نقابة الإعلاميين بقيادة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين حققوا معادلة صعبة وهتفضل موجودة في تاريخهم طول عمرهم.



