"التنمية المحلية": نقدم كل الدعم لإقامة مؤتمر "أفريكا سيتي" في أفضل صورة

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تقديم كافة الإمكانات وخبراتها لخدمة القارة الإفريقية، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أهمية قصوي لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الأواصر بين شعوبنا.





وأضاف قاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على تقديم كافة الدعم الفني واللوجستي لوزارة التنمية المحلية الكينية لإخراج حدث مؤتمر "أفريكا سيتي 2022" على أكمل وجه في مدينة كيسومو الكينية.



