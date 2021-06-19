Advertisements

"التنمية المحلية": نقدم كل الدعم لإقامة مؤتمر "أفريكا سيتي" في أفضل صورة

السبت 19/يونيو/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تقديم كافة الإمكانات وخبراتها لخدمة القارة الإفريقية، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أهمية قصوي لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الأواصر بين شعوبنا.

وأضاف قاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على تقديم كافة الدعم الفني واللوجستي لوزارة التنمية المحلية الكينية لإخراج حدث مؤتمر "أفريكا سيتي 2022" على أكمل وجه في مدينة كيسومو الكينية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى ترحيب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الافريقية "أفريكا سيتي" لعام 2024، بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الخاص بالمدن المحلية والحكومات المحلية المتحدة بالتزامن مع المؤتمر العالمي للتنمية المحلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي التنمية المحلية

أخبار تهمك

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يرصد مدافع منتخب ألمانيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس العربية للتصنيع: مصر على استعداد لتدريب الكوادر الإفريقية

نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي بين 53 دولة بالقارة

ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مؤتمر "المدن الإفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة"

رئيس الوزراء: قضية السكان تُمثل أحد أهم التحديات التي تقضي على مكاسب التنمية

"العربية للتصنيع" تستقبل وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو الإفريقية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان تدشين مقر منظمة المدن والحكومات الأفريقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة