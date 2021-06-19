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خالد قاسم: القيادة السياسية تدير ملف التنمية المستدامة في إفريقيا بحرفية عالية

السبت 19/يونيو/2021 - 06:40 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، هناك إرادة مشتركة لإدارة الشأن الحكم المحلي وتحقيق التنمية المحلية في كافة قرى الريف الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين جميع دول القارة.

وأضاف قاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تعزيز أواصر التعاون مع المدن والحكومات المحلية الأفريقية يحقق العديد من الصياغات الاستراتيجية، لافتا إلى القيادة السياسية تدير ملف التنمية المستدامة في إفريقيا بحرفية عالية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية شهدت مناقشة للعديد من المحاور الرئيسية والفرعية لتحقيق التنمية الحضارية على مستوى القارة الإفريقية.

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