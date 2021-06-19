Advertisements

"مياه الجيزة" تستجيب لـ"خط أحمر" وتدرج "أم دينار" ضمن مشروعات الصرف

السبت 19/يونيو/2021 - 06:41 ص
محمد موسى
محمد موسى
Advertisements
استجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، بشأن استغاثة أهالي قرية أم دينار التابعة لمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة والصرف الصحي حول المدرسة الابتدائية.

وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وليد عابدين المستشار الإعلامي للشركة أوضح أن قرية أم دينار التابعة لمركز منشأة القناطر من القرى المحرومة من الصرف الصحى وأنه تم مخاطبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع وليد عابدين في اتصال هاتفي بالإعلامي محمد موسى، بالنسبة لشبكات الانحدار ومحطة الرفع وخط الطرد جاري أعمال الدراسات التصميمية من قبل استشارى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١ ٢٠٢٢بالجهاز التنفيذي، وأما لمحطة المعالجة تم إدراج أعمال توسعات محطة معالجة أم دينار _مركز منشأة القناطر بالخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وجارى استخراج التصاريح للبدء في تنفيذ توسعات محطة معالجة أم دينار من قبل مقاول الجهاز التنفيذي.

وأتم محمد موسى قائلا: "نتمنى أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال بسرعة لأن الأهالي في أشد الاحتياج لهذا المشروع والحقيقة منتظر هيئة النظافة بالجيزة هي كمان ترد أو تقوم بشغلها وتطهير القرية من تلال القمامة اللي فيها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خطه استثمارية بوابة الفجر الفجر الجيزة

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ ساعة و نصف

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يرصد مدافع منتخب ألمانيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب لإضافة 430 ألف م3 يومياً لحل مشكلة المناطق الساخنة بمحافظة الجيزة

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3 يومياً

محافظ كفر الشيخ يستجيب لشكوى أهالي قرية سد خميس ورزق جاويش وشوغي وأبو متولى بسيدى سالم

الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم (صور)

وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة

منصور بدوي يكشف عن محطات مياه جديدة في الجيزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة