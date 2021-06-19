"مياه الجيزة" تستجيب لـ"خط أحمر" وتدرج "أم دينار" ضمن مشروعات الصرف

استجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، بشأن استغاثة أهالي قرية أم دينار التابعة لمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة والصرف الصحي حول المدرسة الابتدائية.





وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وليد عابدين المستشار الإعلامي للشركة أوضح أن قرية أم دينار التابعة لمركز منشأة القناطر من القرى المحرومة من الصرف الصحى وأنه تم مخاطبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.





وتابع وليد عابدين في اتصال هاتفي بالإعلامي محمد موسى، بالنسبة لشبكات الانحدار ومحطة الرفع وخط الطرد جاري أعمال الدراسات التصميمية من قبل استشارى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١ ٢٠٢٢بالجهاز التنفيذي، وأما لمحطة المعالجة تم إدراج أعمال توسعات محطة معالجة أم دينار _مركز منشأة القناطر بالخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وجارى استخراج التصاريح للبدء في تنفيذ توسعات محطة معالجة أم دينار من قبل مقاول الجهاز التنفيذي.



