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طارق سعدة يكشف تفاصيل مشروع التأمين الطبي للإعلاميين (فيديو)
السبت 19/يونيو/2021 - 06:43 ص
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قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مشروع التأمين الطبي للإعلاميين يسير في 3 اتجاهات، الاتجاه الأول من خلال بطاقة "كارنيه" العضوية بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح عمل، وتتوجه به للمستشفيات أو معامل التحاليل التي تم التعاقد معها، وتحصل بموجب الكارنيه على الخصم المقرر للنقابة، والاشتراك يشمل الزوج أو الزوجة والأبناء والأب والأم.
وأضاف سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إبرام اتفاق مع شركتين كبيرتين في مجال التأمين الطبي، وتضم صيدليات وعمل تحاليل وأشعة وعيادات أطباء وكذلك كبريات المستشفيات، كما أن العلاج يشمل العلاجات التكميلية مثل علاج الأسنان والليزك للعيون.
وتابع "سعدة"، أن الكشف الطبي ممكن أن يكون "أونلاين" تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أن السعر السنوي يبلغ 140 جنيها للإعلامي.
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