مصطفى ثابت: علاقات مصر الخارجية تعيش أزهي عصورها تحت حكم السيسي (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إنّ العلاقات الخارجية مرت بعدة منحنيات منذ عام 2011 إلى عام 2013، لافتا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد العلاقات الثنائية بين مصر وجميع الدول العربية والأوروبية.





وأضاف "ثابت" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن علاقات مصر الخارجية تعيش أزهي عصورها تحت قيادة السيسي في الجمهورية الجديدة.



