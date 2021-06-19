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عبدالله المغازي: السيسي انتشل مصر من الضياع بعد عام حكم "الإرهابية"
السبت 19/يونيو/2021 - 07:30 ص
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قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن مصر شهدت فترة سيئة جدا عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.
وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس السيسي واجهة العديد من المشكلات عقب تولية إدارة البلاد سواء من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية وما دفع الدبلوماسية الشعبية لشرح موقف الشعب المصري من ثورة 30 يونيو لحكومات الدول.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن إدارة الملف الخارجي كان به العديد من الصعوبات والتي استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي حلها بشكل مميزة ودفع عجلة التنمية والاستثمار مرة أخرى، كما تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 بالإضافة إلى عضوية مصر في مجلس الأمن.
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