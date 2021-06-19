عبدالله المغازي: السيسي انتشل مصر من الضياع بعد عام حكم "الإرهابية"

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن مصر شهدت فترة سيئة جدا عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.





وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس السيسي واجهة العديد من المشكلات عقب تولية إدارة البلاد سواء من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية وما دفع الدبلوماسية الشعبية لشرح موقف الشعب المصري من ثورة 30 يونيو لحكومات الدول.



