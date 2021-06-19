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عبدالله المغازي: كل المصريين على ثقة في القيادة السياسة فيما يخص ملف سد النهضة
السبت 19/يونيو/2021 - 06:48 ص
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قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إنه واحدا من المؤمنين بالقيادة السياسية وبالرئيس عبدالفتاح السيسي حتى قبل أن يتولى حملته الانتخابية، وذلك لأنه رجل مخلص وشريف.
وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كل المصريين على ثقة في القيادة السياسية فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك لأن القيادة السياسية تسير في هذا الملف بخطى جيدة جدا، والدولة تعمل في هذا الأمر بصورة أكثر من رائعة.
وتابع: أن هناك ثقة كبيرة من الدول الكبرى في القيادة السياسية، والدليل اتصال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، لأن ما قدمته مصر بمثابة نزع فتيل قنبلة قوية جدا كان من الممكن أن تحرق المنطقة كاملة.
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