عبدالله المغازي: كل المصريين على ثقة في القيادة السياسة فيما يخص ملف سد النهضة

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إنه واحدا من المؤمنين بالقيادة السياسية وبالرئيس عبدالفتاح السيسي حتى قبل أن يتولى حملته الانتخابية، وذلك لأنه رجل مخلص وشريف.





وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كل المصريين على ثقة في القيادة السياسية فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك لأن القيادة السياسية تسير في هذا الملف بخطى جيدة جدا، والدولة تعمل في هذا الأمر بصورة أكثر من رائعة.



