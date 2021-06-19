بـ 400 مليون جنيه.. تفاصيل اتفاقية "التعاون للبترول" مع بترومنت (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، يمتلك العديد من الخبرات ولدية الكثير من الخبرات التي تؤهله لمواصلة النجاحات التطوير داخل الشركة خاصة أنه ابن التعاون وعاش بها فترة طويلة وشهد النجاحات التي تحققت بالشركة ولديه فكر لأنه تعامل من خلال موقعة السابق فى هيئة البترول مع شركات التسويق المحلية والأجنبية ولديه خبرات متراكمة يمكن تنفيذها بالشركة.





وأشاد، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بإدارة الإعلام بالشركة بقيادة محمد فاضل الذي نجح بشكل واضح هو وكل رجال إدارته في وضع شركة التعاون للبترول في المكانة الإعلامية التي تستحقها وتليق بها، متمنيا التوفيق للمهندس أيمن نجيب في استكمال مسيرة التنمية والتقدم.





وقعت شركة التعاون للبترول إحدى الشركات الرائدة بقطاع البترول مع شركة بترومنت الرائدة في مجال الصيانة والمقاولات عقد خدمات بترولية لجميع مواقعها لمدة عامين بتكلفة تقدر بحوالي 400 مليون جنيه.





وتشمل اتفاقية الخدمات أعمال صيانة للتنكات وبناء تنكات جديدة وأعمال كهربائية ومحطات تحكم وأجهزة الراداد والأعمال المدنية "صيانة وإنشاء" بالإضافة خطوط المواسير صيانة وإنشاء والتفتيش الهندسي والدعم الفني لجميع موقع ومحطات التعاون للبترول.



