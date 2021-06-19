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مصطفى ثابت عن عودة العلاقات مع قطر وتركيا: الحق دائما ينتصر (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 07:05 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
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قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف الخارجي يأتي انعكاسا لما تم تحقق في الملف الداخلي من التنمية المستدامة، وعودة الأمن والأمان، والسيطرة على جميع العناصر الإرهابية التي تريد النيل من مقدرات الشعب المصري.

وأضاف "ثابت" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحق دائما ينتصر والدولة المصرية ومؤسساتها على حق، مشيدا بعودة العلاقات المصرية مع دولتي قطر وتركيا.

أما عن الإنجازات التي حدثت في مصر خلال السبع سنوات الماضية، قال رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن العلاقات المصرية كان بها فجوات كثيرة إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع خطا أحمر في ليبيا وهو "سرت - الجفرة"، مشيدا بقوة أجهزة المعلومات المصرية التي توفر جميع البيانات وتقدم العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة.

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