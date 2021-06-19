أستاذ قانون: العلاقات المصرية السودانية ممتدة الجذور (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن العلاقات المصرية السودانية من أنجح العلاقات الدولية، لأنها أكثر وأكبر عمق، وروابط تاريخية قوية للغاية.





وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقات المصرية السودانية ليست سياسية فقط، وإنما في جوانب أخرى، مثل التدريبات العسكرية التي تحدث دائما، كان آخرها التدريب "حماة النيل"، والذي تم على كل الأسلحة ومختلف الأجهزة وغير ذلك.



