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أستاذ قانون: العلاقات المصرية السودانية ممتدة الجذور (فيديو)
السبت 19/يونيو/2021 - 06:50 ص
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قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن العلاقات المصرية السودانية من أنجح العلاقات الدولية، لأنها أكثر وأكبر عمق، وروابط تاريخية قوية للغاية.
وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقات المصرية السودانية ليست سياسية فقط، وإنما في جوانب أخرى، مثل التدريبات العسكرية التي تحدث دائما، كان آخرها التدريب "حماة النيل"، والذي تم على كل الأسلحة ومختلف الأجهزة وغير ذلك.
وتابع، أن كل المصريين على ثقة في القيادة السياسية فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك لأن القيادة السياسية تسير في هذا الملف بخطى جيدة جدا، والدولة تعمل في هذا الأمر بصورة أكثر من رائعة.
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