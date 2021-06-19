Advertisements

عبدالله المغازي: السيسي أعاد العلاقات الأخوية مع الدول العربية (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 06:51 ص
عبدالله المغازي
عبدالله المغازي
Advertisements
قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة العلاقات مع العديد من الدول بعد تدهورها في عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أعاد أواصر التعاون مع الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة العلاقات في مختلف المجالات مع فرنسا وإيطاليا، مشيرا إلى أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في القيادة السياسية وحنكتها في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن أمريكا وإسرائيل أشادوا بتعامل القيادة المصرية في إدارة ملف فلسطين، لافتا أن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية نجح بكفاءة في إدارة الثلاثة ملفات الأهم في الشئون الخارجية والتي تتعلق بالأمن القومي المصري وهما ليبيا وغزة والسودان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالله المغازي بوابة الفجر الفجر السد الاثيوبي

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يناقش عروض رحيل "أجاي"

منذ نصف ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"المغازي": التواصل مع الشباب أهم ما انتجته الثورتين

أستاذ قانون دستوري يشكر السيسي: حافظ على كرامة المصريين

عبدالله المغازي: مناورة حسم 2020 رسالة قوية لأعداء الوطن

عبدالله المغازي: لن نسمح لجماعة الإخوان الإرهابية بالمشاركة في الحياة السياسية (فيديو)

عبدالله المغازي: زيارة ولي عهد أبو ظبى للقاهرة مهمة للغاية وتؤكد عمق العلاقات (فيديو)

عبدالله المغازي: السيسي انتشل مصر من الضياع بعد عام حكم "الإرهابية"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة