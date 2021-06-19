عبدالله المغازي: السيسي أعاد العلاقات الأخوية مع الدول العربية (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة العلاقات مع العديد من الدول بعد تدهورها في عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أعاد أواصر التعاون مع الإمارات والمملكة العربية السعودية.





وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة العلاقات في مختلف المجالات مع فرنسا وإيطاليا، مشيرا إلى أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في القيادة السياسية وحنكتها في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي.



