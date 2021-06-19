مصطفى ثابت: بيان الجامعة العربية بشأن سد النهضة قوي وواضح (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن العلاقات المصرية الليبية تعيش أزهي عصورها حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "ثابت" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بيان وزراء الخارجية العرب ضد الجانب الإثيوبي قوي وواضح، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تقبل أي إجراء أحادي يمس بحقوقها المائية، مشيدا برفض قطر تعامل إثيوبيا مع ملف السد بتعنت شديد.



