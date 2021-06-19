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مصطفى ثابت: بيان الجامعة العربية بشأن سد النهضة قوي وواضح (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 07:20 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
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قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن العلاقات المصرية الليبية تعيش أزهي عصورها حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "ثابت" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بيان وزراء الخارجية العرب ضد الجانب الإثيوبي قوي وواضح، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تقبل أي إجراء أحادي يمس بحقوقها المائية، مشيدا برفض قطر تعامل إثيوبيا مع ملف السد بتعنت شديد.

وتابع رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، أن القيادة السياسية تتعامل بحكمة مع ملف سد النهضة، وهناك خطوات تتم في جميع الاتجاهات للحفاظ على أمن مصر المائي من خلال زيارات الرئيس لقادات الدول الإفريقية وجولات وزير الخارجية سامح شكري الخارجية.

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