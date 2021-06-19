مصطفى ثابت: موقف مصر من الأزمة السورية واضح منذ فترة طويلة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح منذ زمن بعيد، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان موقفه واضحًا، وهو أنه مع الوحدة الوطنية ومع وقف العنف في سوريا.





وأضاف "ثابت"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الدول اعترضت على موقف مصر من الأزمة في سوريا، وكانت غير مؤيدة للموقف المصري، ولكن تغيرت مع الوقت وثبت أن مصر على هي الأصح.



