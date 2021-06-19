Advertisements

مصطفى ثابت: موقف مصر من الأزمة السورية واضح منذ فترة طويلة (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 07:02 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح منذ زمن بعيد، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان موقفه واضحًا، وهو أنه مع الوحدة الوطنية ومع وقف العنف في سوريا.

وأضاف "ثابت"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الدول اعترضت على موقف مصر من الأزمة في سوريا، وكانت غير مؤيدة للموقف المصري، ولكن تغيرت مع الوقت وثبت أن مصر على هي الأصح.

أما عن الإنجازات التي حدثت في مصر خلال السبع سنوات الماضية، قال رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن العلاقات المصرية كان بها فجوات كثيرة إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع خطا أحمر في ليبيا وهو "سرت - الجفرة"، مشيدا بقوة أجهزة المعلومات المصرية التي توفر جميع البيانات وتقدم العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت بوابة الفجر الفجر السيسي الأزمة السورية

أخبار تهمك

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرصد مدافع منتخب ألمانيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 6 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 589 حالة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى ثابت: الدولة المصرية لا تقبل المساس أبدًا بأمن الخليج

مصطفى ثابت: مصر قبل 7 سنوات كانت فوق مجموعة من الحمم النارية على حدودها

مصطفى ثابت: "امتلاك القدرة" كلمة السر لمصر في تعاملها مع الملفين الليبي والفلسطيني

كيف تحسنت علاقة مصر بالسودان وما موقفها من القضية السورية؟ مصطفى ثابت يُجيب

مصطفى ثابت: مصر تعيش أزهي عصورها تحت حكم السيسي (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة