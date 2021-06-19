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مصطفى ثابت: موقف مصر من الأزمة السورية واضح منذ فترة طويلة (فيديو)
السبت 19/يونيو/2021 - 07:02 ص
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح منذ زمن بعيد، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان موقفه واضحًا، وهو أنه مع الوحدة الوطنية ومع وقف العنف في سوريا.
وأضاف "ثابت"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الدول اعترضت على موقف مصر من الأزمة في سوريا، وكانت غير مؤيدة للموقف المصري، ولكن تغيرت مع الوقت وثبت أن مصر على هي الأصح.
أما عن الإنجازات التي حدثت في مصر خلال السبع سنوات الماضية، قال رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن العلاقات المصرية كان بها فجوات كثيرة إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع خطا أحمر في ليبيا وهو "سرت - الجفرة"، مشيدا بقوة أجهزة المعلومات المصرية التي توفر جميع البيانات وتقدم العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة.
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