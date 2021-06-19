عبدالله المغازي: القيادات السودانية والليبية والفلسطينية يثقون في الصقور المصرية (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن المخابرات المصرية والقيادة السياسية استطاعت السيطرة على الأوضاع في ليبيا لأن ما يحدث بها من أعمال يضر بالأمن القومي المصري لافتا ان جميع المسئولين الليبيين لديهم الثقة الكاملة في إدارة مصر للملف بشكل كامل.





وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رأينا ثقة القيادات السودانية والفلسطينية في اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.



