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لسنا دولة ضعيفة.. عبدالله المغازي: مصر قادرة على ردع إثيوبيا (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 06:54 ص
عبدالله المغازي
عبدالله المغازي
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قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن مصر ليس دولة ضعيفة وقادرة على ردع إثيوبيا، مضيفا أن الغرض من إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الملء الثاني هو تعطيل الانتخابات.

وأضاف المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن اتفاق مصر والسودان على رأي واحد يعد خطوة جيدة للوقوف أمام التعنت الإثيوبي، لافتا أن كل المصريين على ثقة في القيادة السياسية فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك لأن القيادة السياسية تسير في هذا الملف بخطى جيدة جدا، والدولة تعمل في هذا الأمر بصورة أكثر من رائعة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن العلاقات المصرية السودانية ليست سياسية فقط، وإنما في جوانب أخرى، مثل التدريبات العسكرية التي تحدث دائما، كان آخرها التدريب "حماة النيل"، والذي تم على كل الأسلحة ومختلف الأجهزة وغير ذلك.

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